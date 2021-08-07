الإطاحة بـ12,899 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات
1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة
12,899 مخالفا
2 - إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة
322 شخصا
- 49 % يمنيو الجنسية
- 49 % إثيوبيو الجنسية
- 2 % جنسيات أخرى
3 - ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 70,608 وافدين مخالفين
- 58,716 رجلا
- 11,892 امرأة
5 - إحالة 53,815 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 4406 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 6380 مخالفا
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