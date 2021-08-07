تنمية قدرات 32 متدربا على الحوار في بيئة العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البرنامج التدريبي «الحوار في بيئة العمل»، بمشاركة 32 متدربا، بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل بكفاءة وإيجابية. وتضمن البرنامج الذي نفذ خلال الفترة 23 - 24 ذو الحجة الحالي عددا من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميتها، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، كما قدمت المدربة شرحا لأسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل، ومعوقات الاتصال وسبل تجاوزها، وكذلك التمييز بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل.



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