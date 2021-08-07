توصية بتضمين المناهج الدراسية مستوى مناسبا من الكفايات الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزراء البحث في دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في مدينة تريستا بإيطاليا بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أهمية التحول الرقمي في تطوير الممارسات التعليمية، وتشجيع فرص الابتكار في المجتمع.

واشتمل المحور الأول «مواكبة الطبيعة المتغيرة للمهارات»؛ توصية بتضمين المناهج الدراسية لمستوى مناسب من الكفايات الرقمية لمواكبة التغير المطرد للمهارات التي تتبناها المجتمعات ويتطلبها سوق العمل، إضافة إلى تحقيق الشمولية في الوصول لخدمات التعليم العالي والبحث العلمي، ومواجهة الفجوة الرقمية والمخاطر التي قد تنجم عن استخدام التقنية.

وأوصى المشاركون في الاجتماع تحت هذا المحور بالعمل على تبادل أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد قوى ذات مهارات رقمية عالية.

وتناول المحور الثاني من التوصيات «المبادئ والقيم الأخلاقية في التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة التقنيات الرقمية»، حيث أوصى المشاركون بالاستفادة من الفرص التي تقدمها التقنيات الرقمية وانعكاساتها على التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المشاركون على استخدام التقنية التي تحترم سياده القانون وحقوق الإنسان والخصوصية وتساوي الفرص ومشاركة الفتيات والنساء، إضافة إلى الاستدامة والموثوقية، والتأكيد على القيم الأخلاقية المشتركة والمنهجيات المسؤولة والموثوقة والآمنة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع: ‏ G20 AI-principle (Japan) G20 digital Economy _Minstrel Declaration KSA . وتضمن المحور الثالث «ضمان جودة الاتصال والبنى التحتية: فرص التعاون التي توفرها التقنيات الرقمية»؛ التوصية بتشجيع الابتكار والشفافية والاستدامة في جميع الخدمات التعليمية والبحثية، كذلك التوافق على مبادئ توجيهية مشتركة لتحديد البنى التحتية الرقمية التعاونية للتعليم الجامعي، وأهمية استخدامها المشترك للارتقاء بالعلم والتقنية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية.