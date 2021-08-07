شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 850 إصابة بكورونا.. وشفاء 975 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا بالمملكة 850 حالة مؤكدة وشفاء 975 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10,103 حالات منها 1404 حالات حرجة.

وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 532,785 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 514,362 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8320 حالة.

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