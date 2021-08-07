تسجيل 850 إصابة بكورونا.. وشفاء 975 حالة

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وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 532,785 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 514,362 حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8320 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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