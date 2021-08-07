«انطلق للفضاء» يؤهل طلاب الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس، أولى الورش التدريبية لمبادرة المعسكر التدريبي «انطلق للفضاء»، الذي يستهدف تأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء.

وكانت الهيئة أعلنت قبل أسبوعين بدء التسجيل في المعسكر الصيفي الذي يستمر لمدة 14 يوما، وذلك ضمن مساعيها لإعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل واستقطاب المتميزين للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية.

ويعمل البرنامج على ربط المقررات الدراسية لمادتي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، فيما يهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية بواقع 3 ساعات يوميا عبر متخصصين في علوم الفضاء.

ويحصل المشاركون في المعسكر - بعد اجتياز التقييمات- على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.