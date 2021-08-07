صيانة وتهيئة 16 مكتبا تعليميا بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في 16مكتبا تعليميا وذلك تمهيدا لعودة آمنة اليوم واستقبال منسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم من المشرفين والمشرفات لمباشرة مهامهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية. واستكملت فرق الصيانة أعمالها لجميع مكاتب التعليم وأصبحت جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة منسوبيها. كما روعيت الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية؛ من تباعد في المكاتب، وتنظيم عملية الحضور والانصراف.



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