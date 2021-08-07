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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة نظيره "الفيصلي" وديًّا غدًا الأحد على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، وتدريبات لياقية متنوعة، طبَّق المدير الفني "ليونـاردو جارديم" خلالها عددًا من الجُمل التكتيكية على كامل الملعب. وشارك "حمد العبدان" بالتدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.الهلال
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 11:49 PMالهلال يختتم تحضيراته لودية الفيصلي بملعب الملك فهد الدولي
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة نظيره "الفيصلي" وديًّا غدًا الأحد على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، وتدريبات لياقية متنوعة، طبَّق المدير الفني "ليونـاردو جارديم" خلالها عددًا من الجُمل التكتيكية على كامل الملعب. وشارك "حمد العبدان" بالتدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.
، الهلال يختتم تحضيراته لودية الفيصلي بملعب الملك فهد الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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