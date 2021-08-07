، الأغلى بالشرق الأوسط.. بيع أغلى صقر (حر من حر) إنتاج سعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمبلغ 270 ألف ريال في ثاني ليالي مزاد ملهم بالرياض

حقَّق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور اليوم صفقة قياسية لبيع صقر نادر بمبلغ 270 ألف ريال في ثاني ليالي المزاد المباشر، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض؛ ليكون أغلى صقر إنتاج سعودي (حر من حر)، كما يعد الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

وكان الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور قد شهد منافسة قوية للظفر به، ويبلغ طوله 17 إنشًا ونصف الإنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 جرامات.

وأُرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال، كاشفًا أنه سيسميه "رغوان"، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، الذي يُمنح صاحب أجمل صقر فيها جائزة قدرها 300 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال.

وبيّن العيافي أنه اكتسب هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبًا عن جد، كاشفًا أنه حصد بطولات في مسابقات جمال الخيل، ويسعى للمنافسة على بطولات مزاين الصقور في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتَيْن متتاليتَيْن، وتنطلق نسخته الرابعة في 28 نوفمبر، ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي