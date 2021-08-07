، 410 آلاف ريال حصيلة اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ،

محمد بن مسعود - الدمام - "صقر سعودي" يخطف الأضواء بـ270 ألف ريال

خطف الصقر الخامس الذي تمت المزايدة عليه في اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الأضواء بعد تحقيقه مبلغ 270 ألف ريال. وبدأت المزايدة على الصقر، وهو فرخ "حر من حر"، وعرضه 17 إلا ربع، وطوله 17.5 إنش، ووزنه 1105 جرامات، من إنتاج مزرعة العرادي السعودية، بمبلغ 100 ألف ريال، قبل أن يحسم صاحبه الجديد الصفقة بمبلغ 270 ألف ريال؛ ليكون أغلى صقر يتم بيعه في المزاد حتى الآن.

وحقق اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مبيعات بقيمة 410 آلاف ريال، كانت قيمة 5 صقور تمت المزايدة عليها اليوم في المزاد، الذي يقام حتى الخامس من سبتمبر المقبل بمشاركة 25 مزرعة دولية، تمثل 14 دولة.

وبدأت المزايدة على الصقر الأول فرخ "حر من حر" من مزرعة العرادي السعودية، وعرضه 17 إنشًا، وطوله 18 إنشًا، ووزنه 1100 جرام، وتم بيعه بقيمة 60 ألف ريال، بعدها جاء دور الصقر الثاني فرخ "شاهين" من مزرعة فرانك الألمانية، وعرضه 15.5 إنش (راهي)، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1015 جرامًا، وتم بيعه بـ 33 ألف ريال، ومن مزرعة فاير فالكون البولندية تمت المزايدة على الصقر الثالث فرخ "حر من حر"، وعرضه 16.5 إنش (راهي)، وطوله 18 إنشًا، ووزنه 1215 جرامًا، وتم بيعه بمبلغ 15 ألف ريال.

وكان الصقر الرابع فرخ "شاهين" من مزرعة فرانك الألمانية أيضًا، وعرضه 15 إنشًا، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 950 جرامًا، وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وضع الزوار الأجانب في قلب أجواء الحدث، وذلك من خلال توفير أجهزة ترجمة فورية بلغات عدة.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي