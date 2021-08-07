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كشف رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، عن استقبال مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية المحافظة خلال الأسبوع الماضي نحو 112 عينة مختلفة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضراوات والفواكه التي أُجري عليها العديد من الاختبارات التي بلغت 440 اختبارًا.
وبيّن "الحويطي" أنه ثبت مطابقة 91 عينة للمواصفات، وعدم مطابقة بقية العينات للمواصفات، وعددها 21 عينة. لافتًا إلى أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة، ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات؛ إذ يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية، إضافة إلى فحص المعادن الثقيلة.
بلدية خميس مشيط
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 11:30 PM
440 اختبارًا أثبتت مطابقة 91 عينة للمواصفات ومخالفة 21 عينة"بلدية خميس مشيط" تفحص 112 عينة من العسل والمياه والخضار للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك
كشف رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، عن استقبال مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية المحافظة خلال الأسبوع الماضي نحو 112 عينة مختلفة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضراوات والفواكه التي أُجري عليها العديد من الاختبارات التي بلغت 440 اختبارًا.
وبيّن "الحويطي" أنه ثبت مطابقة 91 عينة للمواصفات، وعدم مطابقة بقية العينات للمواصفات، وعددها 21 عينة. لافتًا إلى أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة، ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات؛ إذ يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية، إضافة إلى فحص المعادن الثقيلة.
، "بلدية خميس مشيط" تفحص 112 عينة من العسل والمياه والخضار للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ،
المصدر : الخليج 365
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