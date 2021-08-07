شكرا لمتابعة خبر عن "البلدية والقروية" تكشف عن أسباب إيقاف المناسبات في قاعات الأفراح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أسباب إيقاف المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات وقصور الأفراح.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الأسباب شملت عدم اكتمال التحصين بالجرعة الثانية، وتخفيف انتشار الجائحة والحد من آثارها وتسجيل المناسبات نسب تفشي عالية للفيروس.

وتضمنت الأسباب أيضا؛ الحد من مخاطر انتشار الفيروس في المجتمع، ووجود المتحورات في المرحلة الحالية للفيروس، ويأتي استمرار تعليق صالات الأفراح حماية لأرواح كبار السن ورواد المناسبات.

وأشارت إلى الصعوبات وتشمل التحكم في لبس الكمامات وإحكام الرقابة على كامل الحضور، وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي.

ولفتت إلى المخاطر ومنها الحضور اللافت لكبار السن، وارتفاع المخاطر بالفئات العمرية المتقدمة وسرعة تفشي الفيروس في الاجتماعات الواسعة.