شكرا لمتابعة خبر عن "تنظيم المياه والكهرباء" تنفي تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى 3 مستويات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن حقيقة ما يتردد حول تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى 3 مستويات.

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن ما يتداول حول تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى 3 مستويات، لا أساس له من الصحة.

ودعت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المستفيدين إلى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وكانت ترددت شائعة حول تقسيم استهلاك الكهرباء إلى 3 مستويات لتقليل الأحمال الكهربائية في وقت الظهيرة.