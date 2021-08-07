شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الحج والعمرة: غير مسموح بدخول الأطفال للحرم المكي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حسم متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد الجدل حول دخول الأطفال للحرم المكي، قائلا:"غير مسموح بدخول الأطفال للحرم المكي، ولن يسمح لمن أقل من 18 عامًا بدخول المسجد الحرام".

ولفت هشام سعيد خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى وجود استعدادات حكومية وأمنية لاستقبال معتمري الخارج الثلاثاء المقبل، موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وأشار إلى أن الفئات المسموح لها بالحصول على تصريح الدخول للمسجد الحرام عبر تطبيق اعتمرنا تبدأ من 18 عامًا.

وتابع أن موسم العمرة بدأ منذ 15 ذي الحجة الجاري، بطاقة استيعابية بلغت 20 ألف معتمر، بالإضافة إلى 30 ألف مصل في المسجد الحرام.