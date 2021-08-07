3 وزارات تستعرض الأحد مستجدات كورونا وتحصين الطلاب ودخول المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، عقد مؤتمر صحفي، الأحد وذلك بمشاركة وزارتين، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

يأتي ذلك بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم.

ويستعرض العبدالعالي، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا المستجد، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية، كما يتناول أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بشأن فيروس كورونا.

بينما تستعرض الشهري، مستجدات تحصين الطلاب ومنسوبي التعليم، قبل بداية العام الدراسي.

ويتحدث السويلم، عن استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومتابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثانية بعد 3 أسابيع على الأقل من الأولى