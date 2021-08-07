بالفيديو.. خبير يكشف أسباب الإقبال الكبير على السيارات الصينية في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشف خبير السيارات، صهيب شعشاعة، سبب الإقبال على شراء السيارات الصينية في السوق السعودي، خلال الفترة الأخيرة؛ والتي بيع خلالها 100 ألف سيارة صينية في عام 2020 بزيادة بنسبة 147% عن العام الماضي.

وقال شعشاعة خلال تصريحات لقناة «MBC» إن المصنع الصيني بدأ بطريقة ذكية في السوق السعودي، من خلال إضافة مواصفات شجعت الناس على شراء السيارات مع ضمان قوي.

وأضاف: «أسعار السيارات الصينية أقل بكثير من نظيرتها الكورية واليابانية، وهناك بعض المصنعين أعطوا انطباع سيئ عن منتجاتهم، ولكن يوجد مصنعون صينيون يعطون ضمانا قويا».

وواصل خبير السيارات: «اختبارات مصنعي السيارات تحسنت كثيرا عن السابق من خلال جودة التكييف لأنه أمر مهم، ويكون مطابق للمواصفات الخليجية».

أما عن مستوى الأمان في السيارات الصينية، أوضح شعشاعة: «الأمان ينقسم لقسمين أساسي يقومون بعمل اختبارات سلامة من خلال معايير معينة، بينما القسم الثاني يعتمد على الوكيل الذي يكون في بعض الحالات يشتري سيارة أقل مواصفات كي ينافس في السعر».

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