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6 نصائح عند ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة السلامة التابعة لشركة الكهرباء 6 نصائح مهمة عند ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية.

وقالت هيئة السلامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه عند ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية، يرجع اتباع الآتي:

-    إبعادها عن المواد القابلة للاشتعال.

-    عدم محاولة تبريدها باستخدام الماء.

-    أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال.

-    عدم ملامسة ملابسك للأجزاء الساخنة.

-    عدم ملامسة الأسلاك للأجزاء الساخنة.

-    فصل التيار الكهربائي عنها من المصدر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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