6 نصائح عند ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة السلامة التابعة لشركة الكهرباء السعودية 6 نصائح مهمة عند ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية.

وقالت هيئة السلامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه عند ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية، يرجع اتباع الآتي:

- إبعادها عن المواد القابلة للاشتعال.

- عدم محاولة تبريدها باستخدام الماء.

- أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال.

- عدم ملامسة ملابسك للأجزاء الساخنة.

- عدم ملامسة الأسلاك للأجزاء الساخنة.

- فصل التيار الكهربائي عنها من المصدر.

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