«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ29.4 مليونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 29.4 مليونا.

وقالت وزارة الصحة، اليوم، إن من بين الـ29.4 مليون جرعة، تلقى 19.7 مليون جرعة أولى، فيما تلقى 9.6 ملايين جرعة ثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.5 مليون شخص.

وأوصت «الصحة» بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (850) حالة مؤكدة وتعافي (975) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10103) حالات منها (1404) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (532785) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (514362) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (9) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8320) حالة.