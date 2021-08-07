مدير «تعليم المجمعة» يدعو فئة 12 - 18 عامًا لتلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال يوسف الملحم، مدير التعليم بمحافظة المجمعة، إنه تمت دعوة الفئة العمرية من 12 - 18 عامًا إلى تلقي لقاح كورونا.

وأضاف الملحم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»، أنه امتدادا لجهود الوزارة بقيادة الوزير، والنائب المكلف، ونجاح الوزارة في منصة «مدرستي» العام الماضي، فإنه منذ نهاية العام الدراسي الماضي يقوم تعليم المجمعة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، بتنفيذ حوالي 13 عقدا بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال تشمل عقود الصيانة والنظافة والتدريب وإيصال الماء للمدارس غير المرتبطة بالشبكة الرئيسية.

وتابع: تم تجهيز مدارس المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة بنسبة حوالي 98%، مشيرا إلى انتظام المعلمين والإداريين في المدارس ابتداء من غد الأحد، وستكون جميع المدارس مهيأة لاستقبالهم، ويتبع ذلك في الأسبوع القادم ترحيل الكتب إلى جميع القطاعات من أجل إيصالها للمدارس ووضعها على طاولات الطلاب والطالبات، الذين أعدت لهم بيئة آمنة للانتظام في العام الدراسي.

وحول أخذ الطلاب للقاح، أكد الملحم أن هناك تنسيقا كبيرا مع جامعة المجمعة، في تخصيص مسار مخصص للطلاب والطالبات للحصول على اللقاح، وحتى الآن وصلت نسبة أخد اللقاح إلى 92%، على أن تصل إلى جميع الفئة المستهدفة بالتعاون مع جامعة المجمعة.