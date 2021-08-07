تركت وظيفتها لتفتح كافيتريا.. السعودية أم محمد تستقبل الزبائن بـ«حياك الله»

الرياض - محمد عبدالله - ألهمت السعودية «أم محمد»، الكثير من السيدات والرجال معًا، بعد أن تركت وظيفتها، من أجل فتح مطعم خاص لها لإعالة نفسها وأسرتها في ظل وجود جائحة كورونا.

وقالت أم محمد في تصريحات للإخبارية: «أحببت فكرة الكافيتريا، ودرست الموقع وكل كبيرة وصغيرة من أجل فتح مكان يليق بالمواطنين، حيث تقبل الناس الفكرة منذ البداية».

وأضافت: «في البداية تفاجأ الناس كوني امرأة تعمل في مطعم وتشرف عليه، ولكن الحمدلله ردود الأفعال كانت رائعة، وهذا ساعدني أكمل في المشروع وأطوره».

وواصلت: «الفكرة جائتني بداية من جائحة كورونا؛ حيث تركت وظيفتي من أجل فتح مشروع لي ولأسرتي».

اقرأ أيضًا:

تشكيلي سعودي يحول فواتير «الكاشير» إلى لوحات فنية