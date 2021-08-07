«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثانية بعد 3 أسابيع على الأقل من الأولى

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أن يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «صار شهر وأسبوع على الجرعة الأولى، هل أقدر أخذ الجرعة الثانية؟».

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة «937» على موقع «تويتر»: «حسب التوصيات الحالية فإنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى».

وعن حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا، قال: «بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل».

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