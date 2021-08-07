أمطار العقيق تؤخر الرحلات وتجتاح المنازل

هطلت، أمس وأول أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، بينما شهدت محافظة «العقيق» أمطارا غزيرة مع رياح شديدة، شملت أحياء «وقادا وخدعة والشعبة» ومخطط المطار، واجتاحت السيول عددا من الطرق الرئيسية والفرعية، وارتفع منسوب المياه، وتسرب لعدد من المنازل دون أي حوادث. وتسببت الأمطار في تأخر الرحلات الجوية وتأجيلها من وإلى مطار الملك سعود بسبب الأجواء، بينما استنفرت الجهات الحكومية فرقها، لمواجهة أي تداعيات، حيث أغلقت الجهات الأمنية طريق «خدعة - العقيق» بسبب اجتياح سيل «وادي وقادا»، في حين شهد طريق «الباحة - الرياض» السريع وطريق المطار القديم تجمعات للمياه. وطالب عدد من أهالي «العقيق» بوجود حلول لتصريف مياه السيول مع إنشاء عبارات في عدد من الأودية والشعاب التي تقطع طرق المحافظة.

أراض خضراء

حولت الأمطار المتواصلة منطقة «جازان» إلى بساط أخضر، وحدائق معلقة في المناطق الجبلية، حيث سيطرت الخضرة على أرجاء المنطقة، في وقت تبلغ فيه مساحة الأراضي الزراعية بها نحو 2.088.608 دونمات، موزعة على أراض زراعية أسهمت في انتعاش القطاع الزراعي، وخلق بيئة زراعية لمختلف المحاصيل وإنتاجها، ورعي المواشي.

وأعادت الأمطار التي شهدتها منطقة «جازان» تشكيل بيئة خضراء في السهول والهضاب والجبال. ورصدت «دوت الخليج»، في جولة ميدانية، زيادة مؤشرات الزراعة، وانتشار رعي الحيوانات، ووجود الطيور بين المسطحات الخضراء.

موسم زراعي

أسهمت أجواء «جازان» وتنوع تضاريسها في التوسع الزراعي، حيث يشهد أغسطس الحالي زراعة السمسم، والذرة، والدخن، والشمام، والبطيخ، والحبحب، والباذنجان، والقوار، والملوخية، والخضراوات، والطماطم، والمحاصيل الورقية.

وكشفت دراسة، أجرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لمحاصيل الزراعة المطرية، عن أن أهم محافظات منطقة «جازان» لزراعة الذرة الرفيعة تتمثل في: محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، وبيش وصبيا، والداير، والعارضة، ومركز الشقيق، ومركز بالغازي.

يبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالذرة الرفيعة والدخن والسمسم في المنطقة 80 هكتارا، وتبلغ كمية مياه الري 102250 مترا مربعا، ويبلغ إجمالي إنتاج الأعلاف 74125 طنا، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج من الحبوب 10225 طنا.

سحب ركامية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق «نجران - جازان - عسير - الباحة»، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي «جازان» و«عسير» بسحب ركامية رعدية ممطرة. في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة «نجران» وأجزاء من منطقة «الرياض» برياح نشطة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار تقرير المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي 12-30 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزءين الجنوبي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وتتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية مساءً، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.