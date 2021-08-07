5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 5000 مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه، ضمن مبادرة «هديتي مظلتي»، والتي تهدف إلى حماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام أو ساحاته.

وذكر مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام حرصًا على الصحة العامة.