إكثار 100 ألف شتلة فاكهة بالنماص

استضافت جمعية النماص للخدمات الزراعية ضمن برامجها وأنشطتها الزراعية والسياحية عدداً من المرشدين والمرشدات السياحيين والإعلاميين والمهتمين بالمجالين السياحي والزراعي ومنظمي الرحلات السياحية. وشرح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن بن عبدالله الشهري أهداف ومشاريع الجمعية الحالية والمتمثلة في إعادة تأهيل جبل غلامة، وإكثار 100 ألف شتلة فاكهة ذات أصول وراثية، والاستعداد للمشاركة في إكثار شجرة الكمثرى بمئة ألف شتلة مؤصلة بمحافظة النماص. وجرى بحث التعاون بين الجمعية وأصحاب المزارع والمرشدين ومنظمي الرحلات السياحية، وتفقد الحضور عددا من المناحل والمشاتل والمزارع بأنواعها.



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