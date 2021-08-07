أرامكو: تعويض إمدادات المنتجات البترولية بالقصيم

أكدت شركة أرامكو السعودية ، أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، والذي أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا. وأضافت الشركة:" لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم، جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة لأعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.



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