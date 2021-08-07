وزير المالية يبارك للجاسر تعيينه رئيسا للبنك الإسلامي للتنمية

وكان مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قد وافق على مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيسا جديدا للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.
كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا آخرا بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.
يذكر أن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير منذ 24 يناير 2021، وشغل قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي السعودي من تاريخ 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016 وحتى 24 يناير 2021.
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