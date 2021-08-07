- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أمطار العقيق تؤخر الرحلات وتجتاح المنازل
هطلت، أمس وأول أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، بينما شهدت محافظة «العقيق» أمطارا غزيرة مع رياح شديدة،...
5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام
وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 5000 مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه، ضمن مبادرة «هديتي مظلتي»،...
إكثار 100 ألف شتلة فاكهة بالنماص
استضافت جمعية النماص للخدمات الزراعية ضمن برامجها وأنشطتها الزراعية والسياحية عدداً من المرشدين والمرشدات السياحيين والإعلاميين...
7 أهداف لكرنفال اللومي الحساوي
اختتم كرنفال «لومي حساوي»، فعالياته بمتنزه المشقر السياحي بالأحساء، بعد 3 أيام من العروض بتنظيم من 9 جهات حكومية وخاصة وهي:...
أرامكو: تعويض إمدادات المنتجات البترولية بالقصيم
أكدت شركة أرامكو السعودية، أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، والذي أدى إلى إيقاف عمليات...
وزير المالية يبارك للجاسر تعيينه رئيسا للبنك الإسلامي للتنمية
فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في...
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تغلق وتغرم مجمعا تجاريا في رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.