التجارة تغلق وتغرم مجمعا تجاريا في رفحاء

" /> " /> أمطار العقيق تؤخر الرحلات وتجتاح المنازل هطلت، أمس وأول أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، بينما شهدت محافظة «العقيق» أمطارا غزيرة مع رياح شديدة،... جازان : عبدالله سهل وأبها : منصور محمد جازان : عبدالله سهل وأبها : منصور محمد 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 5000 مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه، ضمن مبادرة «هديتي مظلتي»،... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

إكثار 100 ألف شتلة فاكهة بالنماص استضافت جمعية النماص للخدمات الزراعية ضمن برامجها وأنشطتها الزراعية والسياحية عدداً من المرشدين والمرشدات السياحيين والإعلاميين... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> 7 أهداف لكرنفال اللومي الحساوي اختتم كرنفال «لومي حساوي»، فعالياته بمتنزه المشقر السياحي بالأحساء، بعد 3 أيام من العروض بتنظيم من 9 جهات حكومية وخاصة وهي:... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

أرامكو: تعويض إمدادات المنتجات البترولية بالقصيم أكدت شركة أرامكو السعودية، أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، والذي أدى إلى إيقاف عمليات... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

وزير المالية يبارك للجاسر تعيينه رئيسا للبنك الإسلامي للتنمية فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

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