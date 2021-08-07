اخبار السعوديه

التجارة تغلق وتغرم مجمعا تجاريا في رفحاء

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أمطار العقيق تؤخر الرحلات وتجتاح المنازل

هطلت، أمس وأول أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، بينما شهدت محافظة «العقيق» أمطارا غزيرة مع رياح شديدة،...

922796a228.jpgجازان : عبدالله سهل وأبها : منصور محمد
26f0dcc0b0.jpg28 ذو الحجة 1442 هـ

5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 5000 مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه، ضمن مبادرة «هديتي مظلتي»،...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

إكثار 100 ألف شتلة فاكهة بالنماص

استضافت جمعية النماص للخدمات الزراعية ضمن برامجها وأنشطتها الزراعية والسياحية عدداً من المرشدين والمرشدات السياحيين والإعلاميين...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ
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7 أهداف لكرنفال اللومي الحساوي

اختتم كرنفال «لومي حساوي»، فعالياته بمتنزه المشقر السياحي بالأحساء، بعد 3 أيام من العروض بتنظيم من 9 جهات حكومية وخاصة وهي:...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

أرامكو: تعويض إمدادات المنتجات البترولية بالقصيم

أكدت شركة أرامكو ، أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، والذي أدى إلى إيقاف عمليات...

icon-byline.pngبريدة: دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

وزير المالية يبارك للجاسر تعيينه رئيسا للبنك الإسلامي للتنمية

فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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