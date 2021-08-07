انتخاب محمد الجاسر رئيسًا جديدًا للبنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - واس

وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية السعودية، معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.

أعلن ذلك رئيس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان الأستاذ سردار عمر زاقوف، بناءً على ما أفادت به الأمانة العامة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأعرب المجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل الذي يُقدَّم للبنك منذ إنشائه.

جهود مميزة لـ حجار:

وعبّر المجلس عن تقديره، لمعالي الدكتور بندر بن محمد حجار على خدماته المتميزة التي قدمها للبنك منذ انتخابه، وللمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وعلى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح باهر، رفع مكانتها بين البنوك والأسواق الدولية.

الجاسر رئيسًا:

وأوصت لجنة إجراءات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة معالي الأستاذ سردار عمر زاقوف، ومشاركة أصحاب المعالي المحافظين الأعضاء في اللجنة، بالموافقة على مشروع قرار انتخاب معالي الدكتور الجاسر رئيساً جديداً للبنك خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى مشروع قرار آخر يتعلق بتوجيه خطاب شكر وتقدير لمعالي الدكتور حجار، وأوصت اللجنة بعرض مشروع القرارين على أعضاء مجلس محافظي البنك من أجل الموافقة عليهما بالتمرير.

شارك الخبر