- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.
ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.أرامكو أرامكو السعودية
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:55 PM
أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا"أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم
أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.
ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.
، "أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.