، "أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا

أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.أرامكو أرامكو السعودية