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أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الفرق الميدانية في الفرع ومكاتب الوزارة في المحافظات تقوم بشكل دوري بعمل جولات على المنشآت والعيادات والصيدليات البيطرية في منطقة مكة المكرمة، وذلك لمتابعة الاشتراطات النظامية للعمل، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفقًا للجهود الوقائية الحثيثة للسيطرة على الفيروس وما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية.
وأعلن الغامدي أنه تمت زيارة 350 منشأه بيطرية في المنطقة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه يتم دوريًا تقييم مساكن العمال لثلاث جهات تابعة للفرع، حرصًا منه على سلامة منسوبيه ومراجعيه.
وبلغ متوسط الجولات من الفرق الرقابية 70 جولة بين داخلية وخارجية سواءً للفرع أو الجهات التابعة له خلال الأسبوع.
وقال الغامدي إن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كل الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك بمتابعة أعمال اللجان الرقابية مع الجهات ذات العلاقة لجميع المنشآت الصحية والتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات الصحية وأهمها إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين".
وأيضا تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية والزراعية والحيوانية.
وشدد على المختصين من جميع الجهات المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة تطبيق اللوائح المنظمة والإجراءات الاحترازية، وذلك لتطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحصين ابتداءً من 1 أغسطس واعتماده شرطًا أساسيًّا لدخول مقرات العمل واعتماد الجهات الحكومية له.
وزارة البيئة والمياه والزراعة فيروس كورونا الجديد
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:49 PM
"الغامدي": زيارة 350 منشأة بيطرية وتقييم مساكن العمال بعد إجازة العيد"بيئة مكة" تنفذ 70 جولة داخلية وخارجية لتطبيق الإجراءات الاحترازية
أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الفرق الميدانية في الفرع ومكاتب الوزارة في المحافظات تقوم بشكل دوري بعمل جولات على المنشآت والعيادات والصيدليات البيطرية في منطقة مكة المكرمة، وذلك لمتابعة الاشتراطات النظامية للعمل، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفقًا للجهود الوقائية الحثيثة للسيطرة على الفيروس وما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية.
وأعلن الغامدي أنه تمت زيارة 350 منشأه بيطرية في المنطقة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه يتم دوريًا تقييم مساكن العمال لثلاث جهات تابعة للفرع، حرصًا منه على سلامة منسوبيه ومراجعيه.
وبلغ متوسط الجولات من الفرق الرقابية 70 جولة بين داخلية وخارجية سواءً للفرع أو الجهات التابعة له خلال الأسبوع.
وقال الغامدي إن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كل الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك بمتابعة أعمال اللجان الرقابية مع الجهات ذات العلاقة لجميع المنشآت الصحية والتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات الصحية وأهمها إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين".
وأيضا تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية والزراعية والحيوانية.
وشدد على المختصين من جميع الجهات المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة تطبيق اللوائح المنظمة والإجراءات الاحترازية، وذلك لتطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحصين ابتداءً من 1 أغسطس واعتماده شرطًا أساسيًّا لدخول مقرات العمل واعتماد الجهات الحكومية له.
، "بيئة مكة" تنفذ 70 جولة داخلية وخارجية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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