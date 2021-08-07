، معارك طاحنة بين فصائل متناحرة داخل حركة نائب رئيس جنوب إفريقيا ،

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دارت معارك طاحنة، اليوم (السبت) بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، بحسب ما أعلن الناطق العسكري باسم الحركة الكولونيل لام بول غابريال.
وأوضح "غابريال" أن جنودًا بقيادة الجنرال سايمن غاتويتش دوال المنافس في الحزب شنوا هجومًا في ولاية أعالي النيل على رجال "مشار"، الذين صدوا المعتدين، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن قوات "مشار" قتلت جنرالين كبيرين، وأكثر من 27 من جنود "غاتويتش" وخسرت من جهتها ثلاثة عناصر.
واشتعلت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم رياك مشار هذا الأسبوع أنهم عزلوه من رئاسة الحزب وجناحه العسكري، وقد يشكل ذلك ضغطًا إضافيًا على الاتفاق الهش الذي أبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس سلفا كير.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:52 PM
مقتل 32 عسكريًا من الطرفينمعارك طاحنة بين فصائل متناحرة داخل حركة نائب رئيس جنوب إفريقيا
دارت معارك طاحنة، اليوم (السبت) بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، بحسب ما أعلن الناطق العسكري باسم الحركة الكولونيل لام بول غابريال.
وأوضح "غابريال" أن جنودًا بقيادة الجنرال سايمن غاتويتش دوال المنافس في الحزب شنوا هجومًا في ولاية أعالي النيل على رجال "مشار"، الذين صدوا المعتدين، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن قوات "مشار" قتلت جنرالين كبيرين، وأكثر من 27 من جنود "غاتويتش" وخسرت من جهتها ثلاثة عناصر.
واشتعلت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم رياك مشار هذا الأسبوع أنهم عزلوه من رئاسة الحزب وجناحه العسكري، وقد يشكل ذلك ضغطًا إضافيًا على الاتفاق الهش الذي أبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس سلفا كير.
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المصدر : الخليج 365
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