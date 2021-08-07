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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر إتمام إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر محمد قاسم لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من فترة الانتقالات الحالية كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع نادي الفيصلي.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع اللاعب محمد قاسم، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات .
وأصبح قاسم ثاني صفقة محلية يبرمها النصر في عهد إدارة مسلي آل معمر بعد محمد آل فتيل، كما وقعت الأخيرة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فنسنت أبوبكر، بالإضافة إلى الأرجنتيني فونيس موري.النصر
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:48 PMالنصر يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر محمد قاسم لثلاث سنوات
أعلن نادي النصر إتمام إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر محمد قاسم لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من فترة الانتقالات الحالية كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع نادي الفيصلي.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع اللاعب محمد قاسم، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات .
وأصبح قاسم ثاني صفقة محلية يبرمها النصر في عهد إدارة مسلي آل معمر بعد محمد آل فتيل، كما وقعت الأخيرة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فنسنت أبوبكر، بالإضافة إلى الأرجنتيني فونيس موري.
، النصر يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر محمد قاسم لثلاث سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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