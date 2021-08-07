محمد بن مسعود - الدمام - إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه أوامر ملكية:

‏- تعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. - إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.أوامر ملكية أمر ملكي 07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:36 PM إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه ‏بأمر الملك .. تعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ‏بأمر الملك .. تعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أوامر ملكية:

‏- تعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. - إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. الكلمات المفتاحية ، ‏بأمر الملك .. تعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ،

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