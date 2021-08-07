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"أمانة الرياض" تغلق 10 قصور أفراح خالفت إجراءات "كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - أحالت مُلاكها للجهات المختصة

أغلقت أمانة الرياض عشرة قصور أفراح؛ لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس .

وأوضحت "الأمانة" أن هذه القصور شرعت أبوابها لإقامة حفلات الأعراس، وتجاوزت الإجراءات الاحترازية، وتم رصدها وإغلاقها، وعددها 10 قصور أفراح.

وأضافت بأنه تم إحالة مُلاك هذه المنشآت إلى الجهات المختصة "لنيل الجزاء الرادع".أمانة الرياض فيروس كورونا الجديد

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:28 PM

أحالت مُلاكها للجهات المختصة

"أمانة الرياض" تغلق 10 قصور أفراح خالفت إجراءات "كورونا"
فهد الغبيوي

أغلقت أمانة الرياض عشرة قصور أفراح؛ لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أن هذه القصور شرعت أبوابها لإقامة حفلات الأعراس، وتجاوزت الإجراءات الاحترازية، وتم رصدها وإغلاقها، وعددها 10 قصور أفراح.

وأضافت بأنه تم إحالة مُلاك هذه المنشآت إلى الجهات المختصة "لنيل الجزاء الرادع".

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، "أمانة الرياض" تغلق 10 قصور أفراح خالفت إجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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