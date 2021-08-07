شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي: إعفاء «الجاسر» المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ تعيين «الخليفي» رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اليوم أمرا ملكيا بإعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.