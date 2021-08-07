القبض على قائد مركبة مخالف قاد بسرعة عالية في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مخالف قاد بسرعة عالية.

إحالة للهيئة المرورية:

وتفاعل المرور عبر تويتر، اليوم السبت، مع شكوى أحد المواطنين من قائد المركبة، وقال: “لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

نصائح خبراء قيادة السيارات:

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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