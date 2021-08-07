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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يأمر بإعفاء محمد الجاسر المستشار في أمانة مجلس الوزراء من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملك سلمان يأمر بإعفاء محمد الجاسر المستشار في أمانة مجلس الوزراء من منصبه
متابعات الخليج 365 - واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 685
التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 533 ) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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