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شكرا لقرائتكم إغلاق وتغريم مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07
إغلاق وتغريم مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية
سمح بدخول غير الملتزمين بالكمامات
متابعات الخليج 365 - رفحاء
أغلقت وزارة التجارة، اليوم السبت، كما أوقعت غرامة على مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية.
مخالفات:
وأوضحت التجارة عبر تويتر، أن المخالفات تتمثل في عدم التحقق من تطبيق “توكلنا” للمتسوقين عند دخولهم، مع السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات.
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