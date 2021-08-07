إغلاق وتغريم مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أغلقت وزارة التجارة، اليوم السبت، كما أوقعت غرامة على مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

مخالفات:

وأوضحت التجارة عبر تويتر، أن المخالفات تتمثل في عدم التحقق من تطبيق “توكلنا” للمتسوقين عند دخولهم، مع السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات.



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