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إغلاق وتغريم مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

إغلاق وتغريم مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية

سمح بدخول غير الملتزمين بالكمامات

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أغلقت وزارة التجارة، اليوم السبت، كما أوقعت غرامة على مجمع تجاري في رفحاء لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

مخالفات: 

وأوضحت التجارة عبر تويتر، أن المخالفات تتمثل في عدم التحقق من تطبيق “توكلنا” للمتسوقين عند دخولهم، مع السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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