الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

مستجدات كورونا وتطعيم الطلاب في مؤتمر الصحة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

تفاصيل المؤتمر:

ويتحدث خلال المؤتمر كل من متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ويكشف عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بالإضافة إلى المستجدات العالمية والمؤشرات الوبائية.

كما تتحدث خلال المؤتمر متحدث التعليم العام إبتسام الشهري عن مستجدات تحصين الطلاب ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي.

الجولات الرقابية:

ويتحدث كذلك سيف السويلم، متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات ومتابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية.



شارك الخبر