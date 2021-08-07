الصحة تبين الموعد الأنسب للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة: إنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

الجرعة الثانية:

وتابعت الوزارة، عبر حسابها الصحة 937 على موقع تويتر، أنه بحسب التوصيات الحالية فإنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

المرأة الحامل:

وبالنسبة إلى حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا، قالت الصحة: إنه بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة، فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل.

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