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شكرا لقرائتكم الصحة تبين الموعد الأنسب للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07
وبالنسبة إلى حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا، قالت الصحة: إنه بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة، فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل.
الصحة تبين الموعد الأنسب للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح
بحسب التوصيات الحالية تكون بعد مضي 3 أسابيع على الأقل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة الصحة: إنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
الجرعة الثانية:
وتابعت الوزارة، عبر حسابها الصحة 937 على موقع تويتر، أنه بحسب التوصيات الحالية فإنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
المرأة الحامل:
وبالنسبة إلى حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا، قالت الصحة: إنه بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة، فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل.
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