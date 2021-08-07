الحج والعمرة: لن يسمح لمن دون 18 عامًا بدخول المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قال متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد: إنه غير مسموح بدخول الأطفال للحرم المكي، كما لن يسمح لمن أقل من 18 عامًا بدخول المسجد الحرام؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا.

استعدادات لاستقبال معتمري الخارج:

وأكد في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن هناك استعدادات حكومية وأمنية لاستقبال معتمري الخارج الثلاثاء المقبل.

فئات مسموح لها بالدخول:

وتابع سعيد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، موضحًا أن الفئات التي يسمح لها بالحصول على تصريح الدخول للمسجد الحرام عبر تطبيق اعتمرنا تبدأ من 18 عامًا، موضحًا أن موسم العمرة بدأ منذ 15 ذي الحجة الجاري، بطاقة استيعابية بلغت 20 ألف معتمر، ووصلت اليوم إلى 60 ألف معتمر تدريجيًّا، و30 ألف مصلٍّ.

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