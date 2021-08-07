الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

مصادرة و إتلاف 600 كجم تمور فاسدة في الشرائع

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبطت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية في العاصمة المقدسة، مركبة تنقل كميات كبيرة من التمور مخالفة للاشتراطات الصحية.

إتلاف الكمية:

وأكدت أمانة منطقة مكة المكرمة عبر تويتر، اليوم السبت، أنه أسفر عن الضبط مصادرة وإتلاف 600 كجم تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحجز المركبة لحين استكمال الإجراءات النظامية.



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