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شكرا لقرائتكم مصادرة و إتلاف 600 كجم تمور فاسدة في الشرائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07
مصادرة و إتلاف 600 كجم تمور فاسدة في الشرائع
حجز المركبة لحين استكمال الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ضبطت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية في العاصمة المقدسة، مركبة تنقل كميات كبيرة من التمور مخالفة للاشتراطات الصحية.
إتلاف الكمية:
وأكدت أمانة منطقة مكة المكرمة عبر تويتر، اليوم السبت، أنه أسفر عن الضبط مصادرة وإتلاف 600 كجم تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحجز المركبة لحين استكمال الإجراءات النظامية.
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