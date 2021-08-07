فوائد الشمام في الصيف وترطيب الجسم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي أن تناول الشمام مفيد في الصيف؛ لكونه يحتوي على نسبة عالية جدًّا من الماء ويوفر كمية كبيرة من الألياف، وهما من أهم العناصر الداعمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف والماء في منع الإمساك وتعزيز الانتظام وصحة الجهاز الهضمي.

غني بالبيتا كاروتين:

وقالت البيشي لـ”متابعات الخليج 365“: إن الشمام يعتبر من أكثر أنواع الفاكهة الغنية بالبيتا كاروتين، وبنسب عالية قد تتجاوز تلك الموجودة في الخوخ والمانجو، والكاروتينات هي أصباغ تعطي الفواكه والخضراوات ألوانها الزاهية، وبمجرد تناوله يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين A، ويعمل كمضاد أكسدة قوي للمساعدة في محاربة الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا في الجسم، وبالتالي يحسّن من عمل الجهاز المناعي، أما فيتامين A فهو مهم لصحة العين، وخلايا الدم الحمراء.

يفيد المرأة الحامل:

وأشارت إلى أن تناول عصير الشمام مفيد جدًّا للجسم، وخصوصًا للحوامل، ومن أهم فوائد عصير الشمام للمرأة الحامل هي الوقاية من الإصابة بالحموضة خلال فترة الحمل، والقضاء على مشكلة الغثيان الصباحي والقيء، إبقاء جسم المرأة الحامل رطبًا وإمدادها بالسوائل اللازمة لذلك، ومكافحة عسر الهضم والذي قد يسبب الإمساك، وهو ما يزعج المرأة الحامل خلال تلك الفترة، ووقاية الحامل من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على توازنه، وتقوية جهاز المناعة للحامل وحمايتها من الإصابة بالعدوى، وعلاج التقلبات المزاجية التي ترافق فترة الحمل، والعمل على تهدئة الأعصاب، وحماية الجنين من الإصابة بالتشوه الخلقي والعصبي.

الضغط وسكر الدم:

وتابعت فائزة أن تناول الشمام يوازن نسبة السكر في الدم، ولا يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، بل على العكس، فتناوله يزيد مستقبلات الإنسولين في الدم، مما يساعد على توازن نسبة السكر في الجسم، كما ينظم ضغط الدم؛ لكون الشمام غنيًّا بالبوتاسيوم المفيد في خفض الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم، وهو ما يريح الأوعية الدموية، ويساعد على تدفق الدم، وكل هذا يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم.

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