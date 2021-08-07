وظائف في مجال الإعلام والتلفزيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن تخصص الإعلام والعلاقات العامة من أهم التخصصات الإدارية في أي جهة أو منظمة، حيث يمثل الواجهة الإعلامية والترويجية لهذه الجهات، إلا أن خريجي قسم الإعلام والعلاقات العامة والصحافة ينتابهم الخوف في الحصول على الوظيفية.

«مكة» جمعت الخيارات الوظيفية التي يمكن أن تعمل بها في حال اخترت أن تكون من خريجي كلية الإعلام، ولكن يجب أن تضع المهارات التي تمتلكها أمام عينيك.

خيارات العمل

تشمل الوظائف المرتبطة مباشرة بشهادتك ما يلي:







صحفي إذاعي



مساعد تحرير



محرر في مجلة



صحفي مجلة



صحفي صحيفة



محلل مخاطر سياسية



محرر نشر



مصحح



مدير محتوى الويب



كاتب ( محتوى- صحفي- مقالات)



مؤلف الإعلانات



مؤلف الإعلانات الرقمية



باحث سوق



متخصص الوسائط المتعددة



مسؤول علاقات عامة



مترجم



ملاحظة: تذكر دوما أن العديد من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين لديهم أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر تفكيرك على الوظائف المدرجة هنا

أين بإمكاني أن أتوظف؟





الصحف الوطنية والإقليمية والمحلية (مطبوعة وعبر الإنترنت)



محطات الراديو والتلفزيون



المجلات



وسائل الإعلام وشركات البث



شركات الوسائط الرقمية الإبداعية



خارج الصحافة والإعلام، هناك الكثير من الخيارات لاستخدام مهارات الإبداع والتواصل لديك.

من أصحاب العمل النموذجيين:





شركات استشارات العلاقات العامة



شركات الدعاية والتسويق



مؤسسات خيرية



الوزارات وكل ما يحتاج إلى علاقات عامة وإعلام



مهارات لسيرتك الذاتية

توفر لك درجة الصحافة والإعلام مجموعة من المهارات الصحفية الأساسية بما في ذلك البحث والتحقيق والمقابلات وإعداد التقارير والكتابة، بالإضافة إلى المهارات التقنية مثل الفيديو والتحرير والاختزال والصوت وإدارة المحتوى وتصميم الويب تمنحك الدرجة أيضا المزيد من المهارات العامة التي يقدرها العديد من أصحاب العمل، وتشمل:







التحليل النقدي



الإدارة الذاتية



مهارات التعامل مع الآخرين



القيادة



النهج المرن والخلاق والمستقل للمهام



القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية



القدرة على توصيل المعلومات بشكل فعال وواضح



القدرة على الاستماع والعمل بشكل منتج في فريق



المسؤوليات

بصفتك صحفيا في إحدى الصحف، ستشمل واجباتك ما يلي:

