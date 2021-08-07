وظائف في مجال الإعلام والتلفزيون

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«مكة» جمعت الخيارات الوظيفية التي يمكن أن تعمل بها في حال اخترت أن تكون من خريجي كلية الإعلام، ولكن يجب أن تضع المهارات التي تمتلكها أمام عينيك.
خيارات العمل
تشمل الوظائف المرتبطة مباشرة بشهادتك ما يلي:
- صحفي إذاعي
- مساعد تحرير
- محرر في مجلة
- صحفي مجلة
- صحفي صحيفة
- محلل مخاطر سياسية
- محرر نشر
- مصحح
- مدير محتوى الويب
- كاتب ( محتوى- صحفي- مقالات)
- مؤلف الإعلانات
- مؤلف الإعلانات الرقمية
- باحث سوق
- متخصص الوسائط المتعددة
- مسؤول علاقات عامة
- مترجم
ملاحظة: تذكر دوما أن العديد من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين لديهم أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر تفكيرك على الوظائف المدرجة هنا
أين بإمكاني أن أتوظف؟
- الصحف الوطنية والإقليمية والمحلية (مطبوعة وعبر الإنترنت)
- محطات الراديو والتلفزيون
- المجلات
- وسائل الإعلام وشركات البث
- شركات الوسائط الرقمية الإبداعية
خارج الصحافة والإعلام، هناك الكثير من الخيارات لاستخدام مهارات الإبداع والتواصل لديك.
من أصحاب العمل النموذجيين:
- شركات استشارات العلاقات العامة
- شركات الدعاية والتسويق
- مؤسسات خيرية
- الوزارات وكل ما يحتاج إلى علاقات عامة وإعلام
مهارات لسيرتك الذاتية
توفر لك درجة الصحافة والإعلام مجموعة من المهارات الصحفية الأساسية بما في ذلك البحث والتحقيق والمقابلات وإعداد التقارير والكتابة، بالإضافة إلى المهارات التقنية مثل الفيديو والتحرير والاختزال والصوت وإدارة المحتوى وتصميم الويب تمنحك الدرجة أيضا المزيد من المهارات العامة التي يقدرها العديد من أصحاب العمل، وتشمل:
- التحليل النقدي
- الإدارة الذاتية
- مهارات التعامل مع الآخرين
- القيادة
- النهج المرن والخلاق والمستقل للمهام
- القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية
- القدرة على توصيل المعلومات بشكل فعال وواضح
- القدرة على الاستماع والعمل بشكل منتج في فريق
المسؤوليات
بصفتك صحفيا في إحدى الصحف، ستشمل واجباتك ما يلي:
- إجراء مقابلات مع أشخاص في مجموعة من الظروف المختلفة
- بناء اتصالات في عدد من المجالات للحفاظ على تدفق الأخبار، مثل الشرطة وخدمات الطوارئ، والمجلس المحلي، والجماعات المجتمعية، والصناديق الصحية، والمسؤولين الصحفيين من مجموعة متنوعة من المنظمات وعامة الناس
- البحث عن القصص والتحقيق فيها عبر جهات الاتصال الخاصة بك والبيانات الصحفية ووسائل الإعلام الأخرى
- حضور المؤتمرات الصحفية وطرح الأسئلة
- حضور مجموعة من الأحداث، مثل اجتماعات المجلس، وإجراءات محاكم القضاة، ومباريات كرة القدم، ومسابقات المواهب
- الرد على الهواتف على مكتب الأخبار والرد على الأخبار العاجلة
- العمل بشكل وثيق مع فريق الأخبار والمصورين والمحررين
- تسجيل المقابلات والاجتماعات باستخدام الاختزال أو المعدات التقنية
- إنتاج نسخة موجزة ودقيقة وفقا لأسلوب منزل الصحيفة والمواعيد النهائية الصارمة - قد يكون للصحف اليومية عدة نسخ كل يوم
- كتابة قصص قصيرة للترفيه والبحث عن مقالات طويلة وكتابتها
- إنشاء وتحميل محتوى إخباري لموقع الجريدة
- إعداد التقارير «الحية» عبر الإنترنت أو التدوين في الوقت الفعلي عند تغطية الأحداث المهمة - وهي منطقة عمل متنامية، خاصة في الصحف الوطنية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.