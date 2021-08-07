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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.
ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 08:51 PM
وفق إجراءات صحية محددةرفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.
ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.
، رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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