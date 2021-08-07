محمد بن مسعود - الدمام - وفق إجراءات صحية محددة أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد. ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 08:51 PM وفق إجراءات صحية محددة رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد. ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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