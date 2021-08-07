- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج خلال أيام عيد الأضحى إلى ظهور رفات عظام لموتى بالقرب من قصيرات عاد التاريخية.
وقال المواطن "تركي المواش"، الذي وثق رفات عظام أحد الموتى، إنه تفاجأ بوجود عظام الإنسان عند قصيرات عاد التاريخية شرق الأفلاج، مشيراً بأنه الخليج 365 أن زار القصيرات ولم يشاهد ذلك المنظر، مرجحاً أن سبب خروج العظام السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
يذكر أن الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني، الدكتور عيد اليحيى، أكد خلال فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عامًا؛ وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد)"، وأكد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العينات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود لما قبل الميلاد.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 08:51 PM
هطلت على المحافظة خلال أيام عيد الأضحىشاهد.. أمطار الأفلاج تخرج رفات عظام موتى "قصيرات عاد" التاريخية
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج خلال أيام عيد الأضحى إلى ظهور رفات عظام لموتى بالقرب من قصيرات عاد التاريخية.
وقال المواطن "تركي المواش"، الذي وثق رفات عظام أحد الموتى، إنه تفاجأ بوجود عظام الإنسان عند قصيرات عاد التاريخية شرق الأفلاج، مشيراً بأنه الخليج 365 أن زار القصيرات ولم يشاهد ذلك المنظر، مرجحاً أن سبب خروج العظام السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
يذكر أن الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني، الدكتور عيد اليحيى، أكد خلال فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عامًا؛ وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد)"، وأكد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العينات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود لما قبل الميلاد.
، شاهد.. أمطار الأفلاج تخرج رفات عظام موتى "قصيرات عاد" التاريخية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار الأفلاج تخرج رفات عظام موتى "قصيرات عاد" التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.