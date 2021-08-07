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قتلت قوات الجيش العراقي عدداً من عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (السبت).
وأفادت الخلية في بيان بأنه "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية أكدت وجود وكر لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة حاوي العظيم بديالى.
وأضافت أنه بالتعاون مع الفوج الأول اللواء الثاني، جرى استهداف الوكر بالأسلحة المتوسطة والهاونات؛ مما أدى إلى قتل وإصابة عدد من "الدواعش" وتدمير الوكر.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 08:47 PM
استهدفه بالأسلحة والهاوناتالجيش العراقي يقضي على عدد من "الدواعش" في وكر بديالى
قتلت قوات الجيش العراقي عدداً من عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (السبت).
وأفادت الخلية في بيان بأنه "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية أكدت وجود وكر لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة حاوي العظيم بديالى.
وأضافت أنه بالتعاون مع الفوج الأول اللواء الثاني، جرى استهداف الوكر بالأسلحة المتوسطة والهاونات؛ مما أدى إلى قتل وإصابة عدد من "الدواعش" وتدمير الوكر.
، الجيش العراقي يقضي على عدد من "الدواعش" في وكر بديالى ،
المصدر : الخليج 365
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