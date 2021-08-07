، رئيس اتحاد الكاراتيه الشهري لـ"الخليج 365": الأمير عبدالعزيز بن تركي ونائبه خلف إنجاز "حامدي" الأولمبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تحقيق الكاراتيه فضية أولمبياد "طوكيو 2020"

أشاد مشرف الشهري، رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بإنجاز اللاعب المتوَّج بالميدالية الفضية طارق حامدي في أولمبياد "طوكيو2020" اليوم السبت في منافسات وزن فوق 75كجم.

وقال الشهري لـ"الخليج 365": استحق البطل طارق حامدي هذا الإنجاز، بل كان يستحق أن يتوج بالذهب وليس الفضة نظير العطاء الذي قدمه أمام منافسيه. وإني بهذه المناسبة أود أن أهنئ مَن كان خلف هذا الإنجاز، وأولهم أمير الرياضة والشباب "وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية" الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على هذا الإنجاز الكبير للوطن؛ إذ قدَّما دعمًا كبيرًا لنا".

وزاد "الشهري": "تم إعداد برنامج داخلي وخارجي لإعداد البطل طارق، كما سعينا لتوفير العوامل النفسية، منها وجود الأخصائي النفسي والطبي والذهني، ومن ثم الانتظام في معسكرَي الرياض وكازاخستان وبطولة باريس قبل الذهاب إلى طوكيو".

وأثنى رئيس اتحاد الكاراتيه على الدور الكبير للمدرب المغربي منير في تنفيذ برامج الإعداد، والتزام اللاعب بفترة البرامج قبل المشاركة في الأولمبياد. كما أن للتخطيط ودعم الأندية من قِبل وزارة الرياضة الدور الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، كما قمنا في اتحاد الكاراتيه باستحداث إدارة المنتخبات، التي كانت عاملاً في تنظيم اللعبة من جديد، ونأمل في المستقبل -إن شاء الله- أن تمنح الأندية اللعبة اهتمامًا أكبر من أجل أن يكون عندنا أكثر من بطل أولمبي في المستقبل.