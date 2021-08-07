محمد بن مسعود - الدمام - نوّه بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين تَسلم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، رسالة خطية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نقل الرسالة -وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي يزور تونس حاليًا. ونوّه الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين؛ مؤكدًا حرص تونس على مزيد من الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمةً للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-07 تَسلم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، رسالة خطية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نقل الرسالة -وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي يزور تونس حاليًا. ونوّه الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين؛ مؤكدًا حرص تونس على مزيد من الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمةً للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. 07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 07:28 PM نوّه بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين نوّه بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين تَسلم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، رسالة خطية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نقل الرسالة -وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي يزور تونس حاليًا. ونوّه الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين؛ مؤكدًا حرص تونس على مزيد من الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمةً للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. ، الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.