، الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية ،

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نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.
وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".
وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.
الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-07
نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.
وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".
وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
07:20 PM
لم يكشف عن عدد الطائرات لكنها تقلع من قطر
نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.
وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".
وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.
، الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية ،
المصدر : الخليج 365
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