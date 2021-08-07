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الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية

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محمد بن مسعود - الدمام - لم يكشف عن عدد الطائرات لكنها تقلع من قطر

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".

وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-07

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".

وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442

07:20 PM

لم يكشف عن عدد الطائرات لكنها تقلع من قطر

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".

وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

، الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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