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باشرت الجهات الأمنية والإسعافية في الباحة مساء اليوم، مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص.
وبحسب المعلومات الأولية إن الخلاف نشب بين خمسة أشخاص في أحد المتنزهات بالباحة، ونتج عنه إصابات بين الأطراف.
وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على الحادثة في حينها وضبط أطراف الحادثة وإحالتهم لجهة الاختصاص.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 08:24 PM
نتج عنه إصابات بين الأطرافمشاجرة جماعية في أحد متنزهات الباحة والجهات الأمنية تباشر الحادث
باشرت الجهات الأمنية والإسعافية في الباحة مساء اليوم، مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص.
وبحسب المعلومات الأولية إن الخلاف نشب بين خمسة أشخاص في أحد المتنزهات بالباحة، ونتج عنه إصابات بين الأطراف.
وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على الحادثة في حينها وضبط أطراف الحادثة وإحالتهم لجهة الاختصاص.
، مشاجرة جماعية في أحد متنزهات الباحة والجهات الأمنية تباشر الحادث ،
المصدر : الخليج 365
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