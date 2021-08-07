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مشاجرة جماعية في أحد متنزهات الباحة والجهات الأمنية تباشر الحادث

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محمد بن مسعود - الدمام - نتج عنه إصابات بين الأطراف

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية في الباحة مساء اليوم، مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص.

وبحسب المعلومات الأولية إن الخلاف نشب بين خمسة أشخاص في أحد المتنزهات بالباحة، ونتج عنه إصابات بين الأطراف.

وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على الحادثة في حينها وضبط أطراف الحادثة وإحالتهم لجهة الاختصاص.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 08:24 PM

نتج عنه إصابات بين الأطراف

مشاجرة جماعية في أحد متنزهات الباحة والجهات الأمنية تباشر الحادث
أحمد العبدالله

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية في الباحة مساء اليوم، مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص.

وبحسب المعلومات الأولية إن الخلاف نشب بين خمسة أشخاص في أحد المتنزهات بالباحة، ونتج عنه إصابات بين الأطراف.

وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على الحادثة في حينها وضبط أطراف الحادثة وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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